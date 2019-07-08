"Курорты Северного Кавказа" добавят "Мамисон" в сеть турмаршрутов, когда тот станет ОЭЗ

ТАСС, 8 июля. Компания "Курорты Северного Кавказа" (КСК) готова включить строящийся в Северной Осетии всесезонный курорт "Мамисон" в сеть туристических маршрутов после возвращения ему статуса особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе КСК.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту "Мамисон" статуса особой экономической зоны, которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы.

"Когда решение о возвращении территории "Мамисона" статуса ОЭЗ будет принято, компания "КСК" готова добавить в сеть турмаршрутов по Кавказскому хребту еще один перспективный курорт. Все природные и климатические предпосылки для того, чтобы он стал успешным, у этого места есть", - приводятся в сообщении слова генерального директора КСК Хасана Тимижева.

Ранее Тимижев сообщал о планах соединить регионы Северного Кавказа сетью туристических маршрутов по Кавказскому хребту.

Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса "Мамисон", составляет 1,5 тыс. га. Проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.

В ноябре 2018 года правительством РФ принято решение выделить 100 млн рублей на реализацию проекта курорта. Из бюджета субъекта выделено 20 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. По оценке властей республики, совокупный объем средств, необходимых для создания курорта, составляет 7,5 млрд рублей.

Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" (АО "КСК") создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (туристический кластер).