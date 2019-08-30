Проблему водоснабжения в районе КЧР решат с помощью строительства водонапорной станции

ЧЕРКЕССК, 30 августа. /ТАСС/. Проблема некачественного водоснабжения Ногайского района Карачаево-Черкесии будет решена после строительства новой водонапорной станции. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе главы и правительства республики.

"Одним из самых проблемных вопросов в Ногайском районе на протяжении десятилетий было некачественное водоснабжение с перебоями. Для решения этого вопроса в Эркен-Юрте построят новую водонапорную станцию, в отдельных микрорайонах аула заменят ветхие водопроводные сети", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, такое решение озвучил глава региона Рашид Темрезов в ходе встречи с жителями района. Он добавил, что в 2020 году в поселке Эркен-Шахар начнется строительство нового водовода и водозаборных сооружений.

В ходе встречи также были озвучены планы о составлении дорожной карты района с указанием всех дорог, которым необходим ремонт или реконструкция. Строительство первого Дома культуры в ауле Адиль-Халк планируется завершить до конца 2019 года, а в 2020 году в ауле завершится строительство защитной дамбы. В рамках развития района также планируется перевести поселок Эркен-Шахар в статус моногорода, что, по мнению главы республики, "даст хороший импульс к динамичному развитию населенного пункта".

"Несмотря на то, что район еще достаточно молод, он уже полноценно сформирован как муниципальное образование. Здесь мы уже видим и достигнутые позитивные результаты, и четко осознаем стоящие перед нами первостепенные задачи, требующие оперативных решений", - написал об итогах встречи Темрезов в своем аккаунте в Instagram.