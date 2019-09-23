Количество участников чемпионата "Абилимпикс" в Дагестане в 2019 году увеличится втрое

МАХАЧКАЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Участие в региональном чемпионате профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в Дагестане, который пройдет 25-26 сентября, примут участие почти 150 человек - втрое больше, чем в прошлом году, сообщил ТАСС директор республиканского молодежного центра занятости "Успех" Шамиль Магомедов.

"В "Абилимпиксе" ожидается порядка 150 участников. В прошлом году их было 48 человек", - сказал Магомедов.

По его словам, чемпионат "Абилимпикс" с каждым годом набирает все большую популярность, в том числе потому, что способствует социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Самое важное для участников - то, что <...> на чемпионате создается атмосфера, в которой они чувствуют себя комфортно, раскованно. И наша задача - через эти чемпионаты создать постоянную среду общения, в которой эти люди постоянно будут чувствовать себя в такой атмосфере", - рассказал руководитель центра занятости.

Он также добавил, что участие в "Абилимпиксе" помогает и трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья. "Во время чемпионата мы приглашаем местных работодателей, многие из конкурсантов на месте же получают предложения о работе. <…> А практика показывает, что если для таких людей создавать условия, они часто показывают лучшие результаты, чем абсолютно здоровые люди", - заключил Магомедов.

В начале сентября в пресс-службе центра занятости "Успех" сообщали, что участники "Абилимпикса" в Дагестане будут соревноваться в 16 компетенциях, пять из которых - "Учитель начальных классов", "Дошкольное воспитание", "Дефектология", "Администрирование баз данных", "Поварское дело" - были добавлены в программу регионального чемпионата в этом году. В чемпионате примут участие более 85 экспертов, а также свыше 100 волонтеров со всей республики.

"Абилимпикс" в Дагестане

"Абилимпикс" пройдет в Дагестане в третий раз. Первый региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными физическими возможностями состоялся 3 и 4 октября 2017 года в городе Каспийске. Участие в соревнованиях по семи компетенциям принимали 36 человек, их оценивали более 50 экспертов из числа преподавателей образовательных учреждений и представителей работодателей. По итогам регионального чемпионата медалистами стали более 20 человек.

"Абилимпикс" - олимпиада по профессиональному мастерству среди инвалидов. Название движения - сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей").

Движение возникло в Японии в 1971 году. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми, Россия присоединилась к движению в 2014 году.