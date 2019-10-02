Центры цифрового и гуманитарного образования до конца года откроют в 17 школах Ингушетии

МАГАС, 2 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены до конца 2019 года открыть 17 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Об этом в среду сообщила пресс-служба главы региона.

"В рамках реализации регионального проекта "Современная школа" (нацпроекта "Образование" - прим. ТАСС) в 2019 году планируется открыть 17 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе школ всех 4 районов республики. За счет создания центров в 2019 году около 800 детей будут охвачены дополнительным образованием по направлениям "Технология", "Информатика" и "ОБЖ", - говорится в сообщении.

До 2024 года на базе школ региона планируется создать более 100 таких центров.

"Изменится содержательная сторона предметной области "Технология", будут введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства. Новые предметы будут реализовываться на уровнях начального, среднего и общего образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий", - уточняют в ведомстве.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.