Строительство связывающей Владикавказ с четырьмя районами Осетии дороги начнут в 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" (ФКУ Упрдор "Кавказ") объявило конкурс на строительство дороги, которая свяжет Владикавказ с четырьмя районами Северной Осетии, сообщил в четверг ТАСС председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев. По его словам, первый этап работ начнется и завершится уже в этом году.

"Это крайне важная дорога, основная наша автомагистраль республиканская, которая связывает Владикавказ с четырьмя районами республики: Пригородным, Ардонским, Дигорским и Ирафским. Мы разработали проектно-сметную документацию, и уже объявлен конкурс. В рамках первого этапа планируется построить путепроводы, развязки, мост. Работы в рамках первого этапа начнутся и завершатся в этом году", - пояснил собеседник агентства.

По словам Солиева, эта дорога является одной из самых загруженных. Весь транспортный поток, в том числе из стран Закавказья, проходит по селению Мичурино, отметил он. "Дорога постоянно разбивается, весь транспортный поток проезжает по центру села и создает негативное влияние экологическое, возникают ДТП. Мы хотим, чтобы весь транспортный поток, который едет по этой дороге, начал проезжать в объезд села", - сказал Солиев.

Как отмечается на портале госзакупок, средства на ремонтные работы будут направлены из федерального бюджета. "Объект закупки: строительство автомобильной дороги Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен II (объезд селения Мичурино) (I этап). Дата окончания срока подачи заявок - 9 октября 2019 года", - говорится в сообщении, опубликованном на портале госзакупок. Стоимость работы в рамках первого этапа составит 200 млн рублей.

Как отметил Солиев, в регионе рассчитывают, что дальнейшие работы по строительству данной дороги продолжатся в следующем году.