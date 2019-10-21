Два новых рейса в Москву и Санкт-Петербург запустят в аэропорту Нальчика с конца октября

НАЛЬЧИК, 21 октября. /ТАСС/. Два новых рейса запустит авиакомпания "Победа" с конца октября из Нальчика в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил в понедельник ТАСС менеджер по авиационному маркетингу аэропорта Ислам Шомахов.

"С 27 октября текущего года, аэропорт Нальчик переходит на осенне-зимнюю навигацию. В новом сезоне в расписании республиканской воздушной гавани появятся два новых рейса авиакомпании "Победа" - в Москву (Внуково) и Санкт-Петербург (Пулково), так же сохраняется рейс флагмана российских авиаперевозок - "Аэрофлот - Российские авиалинии" в Москву (Шереметьево) с небольшими изменениями в расписании вылетов. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus - A320 в компоновке 8 бизнес, 150 эконом", - сказал Шомахов.

Рейсы авиакомпании "Победа" во Внуково будут выполняться также каждый день по расписанию на самолетах Boeing-737-800 в экономической компоновке 189 кресел.

"Рейсы в Пулково будут выполняться три раза в неделю по расписанию: вторник, четверг, суббота (вылет из Пулково - 08:30, вылет из Нальчика - 12:10). Полеты будут выполняться на самолетах Boeing - 737-800 в экономической компоновке 189 кресел", - уточнили собеседник, отметив, что спрос на это направление повышается.

Ранее в Санкт-Петербург из столицы Кабардино-Балкарии и обратно можно было вылететь дважды в неделю.