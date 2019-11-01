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Этнографический диктант в Карачаево-Черкесии написали около 2 тыс. человек

Самым старшим участником мероприятия стал 81-летний житель Черкесска

ЧЕРКЕССК,1 ноября. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии приняли участие в международной просветительской акции "Большой этнографический диктант". Всего диктант написали около 2 тыс. человек во всех районах республики, рассказал ТАСС в пятницу региональный координатор проекта Асхад Карасов.

"Акция прошла на 41 площадке во всех муниципальных образованиях КЧР. Министр образования КЧР Инна Кравченко и и.о. министра КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев написали диктант в Черкесске в Карачаево-Черкесском педагогическом колледже имени Умара Хабекова", - сказал он.

Карасов добавил, что на большинстве площадок выступали артисты и творческие коллективы региона, прошли книжные выставки, выставки народного творчества. В акции приняли участие представители региональных властей, работники различных сфер и направлений и школьники. Самым старшим участником стал 81-летний житель Черкесска, самым молодым - 9-летний мальчик.

"Этнография - это большой друг гармонизации межнациональных отношений и сегодняшнее мероприятие посвящено именно той тематике, которая посвящена наука этнография. Важно, что вопросы, которые отражены в этнографическом диктанте, останутся в памяти на всю жизнь, и станет стимулом для того, чтобы узнать больше о народах, проживающих у нас в стране", - отметил и.о. министра КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев, его слова приводит пресс-служба министерства. На написание диктанта дается 45 минут, максимальная сумма баллов - 100. Организовано также онлайн-тестирование. Всего в тесте было 30 вопросов, 10 из которых были посвящены народам Карачаево-Черкесии.

Международный этнографический диктант впервые состоялся в 2016 году. Он проходит ежегодно в преддверии Дня народного единства в 85 регионах РФ и в ряде зарубежных стран.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-Черкесия
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