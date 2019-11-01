Молодежь обучили основам наставничества на форуме в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 1 ноября. /ТАСС/. Молодые жители Карачаево-Черкесии приняли участие в молодежном форуме "Можешь? Научи!", который прошел 29 октября - 1 ноября в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии, около 50 человек обучались основам наставничества и проектной деятельности, сообщил ТАСС в пятницу организатор форума, директор РГБУ "Молодежная биржа труда" Ибрагим Тоторкулов.

"На сегодняшний день реализация данного проекта имеет важное значение для развития института наставничества КЧР путем перенятия положительных практик других субъектов СКФО и России и популяризации данного направления. В рамках реализации данного проекта 50 молодых людей из КЧР прошли образовательную программу, в дальнейшем они смогут применять эти знания, навыки и компетенции ", - сказал Тоторкулов.

Он добавил, что цель проведения форума заключается в том, чтобы оказать содействие в развитии проектной активности в молодежной среде Карачаево-Черкесской Республики, что, в свою очередь, положительно скажется на том, что будут реализовываться дополнительные социально значимые проекты, в регион будет привлекаться финансирование для их реализации.

В рамках четырехдневного форума состоялись тренинги "Нетворкинг как инструмент для достижения цели", "Ценности и цели наставника", форсайт-сессия "Наставник КЧР. Версия 2020" Координаторы обучили будущих наставников работе в различных в сфере предпринимательской деятельности и в сфере социальных проектов. Участники смогли продемонстрировать свои наработки с форсайт - сессии, а также выполнили задания на выявление потенциала наставника.

Форум прошел в соревновательном режиме, по итогам тестирования и с учетом результатов личного рейтинга было выбрано по 10 наставников в каждом направлении. Завершился форум подведением итогов и вручение сертификатов.