В КЧР прошел вечер памяти в честь государственного деятеля Хапсирокова

ЧЕРКЕССК, 1 ноября. /ТАСС/. Вечер памяти, посвященный 67-летию со дня рождения советского и российского государственного деятеля, бывшего начальника управления делами Генпрокуратуры РФ и помощника главы администрации президента РФ Назира Хапсирокова (1952-2011) прошел в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС рассказали в администрации Хабезского района республики.

"В Хабезском муниципальном районе Карачаево-Черкесии состоялся "Вечер памяти Назира Хапсирокова". После вступительного обращения главы администрации района Руслана Шакова, который сказал несколько слов о Хапсирокове, состоялся показ видео-роликов с программами о нем. Мы показали все моменты передач на федеральных телеканалах, где рассказывалось о Назире. Ведущая параллельно давала краткие биографические справки", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, рассказать о его достижениях пришли родственники и друзья Хапсирокова, а также работники культуры администрации района. На вечере артистами региона были исполнены любимые песни Хапсирокова. А после осенних каникул работники администрации планируют провести Уроки памяти Назира Хапсирокова для школьников района.

Опытный управленец и замечательный земляк

"Он был из тех, для кого служение отечеству было одним из главных нравственных и жизненных приоритетов. Он честно служил своей Родине, ответственно относился к делу на всех ответственных постах, проявляя себя как опытный управленец и организатор, пользующийся непререкаемым авторитетом среди коллег и глубоким уважением у своих друзей. Назир Хизирович был истинным государственником и патриотом, всегда с уважением относился к своим землякам, оказывая всевозможную помощь и поддержку своей малой Родине, которую он искренне любил", - поделился своим мнением с ТАСС глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что Хапсироков был знаковой личностью для всего Северного Кавказа. "Вспоминая Назира Хизировича, мы всегда говорим о масштабе его личности. Он был мудрым политиком, знаковой личностью для всего Северного Кавказа, внес большой вклад в укрепление мира и стабильности в регионе. Назир Хизирович болел душой за адыгский народ, поддерживал талантливую молодежь, деятелей науки и искусства, был отзывчив к проблемам людей разных национальностей. Для многих он являлся наставником и верным другом. Он навсегда останется в нашей памяти человеком большой воли, много сделавшим для благополучия России и ее граждан", - рассказал Кумпилов ТАСС.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков назвал Хапсирокова, ушедшего из жизни осенью 2011 года, "выдающимся сыном Северного Кавказа". "Он был человеком чести и дела, трудолюбие и профессионализм которого позволяли ему решать сложные задачи на самых ответственных должностях", - отметил он.

Член регионального штаба ОНФ в КЧР Али Дзамыхов добавил, что Хапсироков сделал много для развития Карачаево-Черкесии. "Я знал Назира с 1981 года, это больше 30 лет. Как человек, как друг он был замечательным и порядочным, как семьянин - вообще бесценным. Он был большим патриотом России и своей малой Родины Карачаево-Черкесии и всегда старался участвовать в жизни республики. Он внес большой вклад в развитие аула Хабез, под его руководством был приведен в порядок Дворец культуры. Он также много сделал для развития аграрного, промышленного и строительного секторов Карачаево-Черкесии", - сказал он.

О Хапсирокове

Назир (Крым-Гери) Хапсироков родился 31 октября 1952 года в ауле Хабез Хабезского района. Свою трудовую деятельность он начал на горнорудном комбинате, служил в армии. После окончания педагогического и юридического институтов в 1976 году стал вторым секретарем Карачаевского райкома ВЛКСМ, а затем инструктором Карачаевского райкома КПСС. С 1984 года работал в управлении строительства тепличного комбината "Южный" Главмоспромстроя, а с начала 90-х годов возглавлял акционерное общество "Южное", компанию "Югинвест".

С 1994 по 2001 годы Назир Хапсироков работал начальником Управления делами Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В феврале 2001 года был назначен на должность помощника руководителя администрации президента Российской Федерации. Являлся действительным государственным советником 2 класса, государственным советником юстиции 2 класса.

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