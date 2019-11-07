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Победители конкурса чтецов Корана в Карачаево-Черкесии получат путевки в хадж

Конкурс пройдет 10 ноября в государственной филармонии Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 7 ноября. /ТАСС/. Республиканский конкурс чтецов Корана пройдет в воскресенье в Карачаево-Черкесии с участием более 30 человек в возрасте от 8 до 90 лет. Победители получат путевки в хадж, сказал ТАСС в четверг кадий Карачаево-Черкесии, имам села Дружба Ибрагим-хаджи Катчиев.

"Республиканский конкурс чтецов Священного Корана состоится 10 ноября в государственной филармонии Карачаево-Черкесии. Он пройдет в шести возрастных категориях с участием 36 человек. Главным призом для участников станут две путевки в Хадж от главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова", - сказал Катчиев.

По его словам, также будут определены обладатели трех призовых мест и в шести специальных номинациях. Участники будут оцениваться по правильности произношения, знании сур Корана наизусть и красоте произношения. Самым пожилым участником станет 90-летний житель Малокарачаевского района республики, самым юным - восьмилетний мальчик. Жюри будет состоять из представителей духовенства региона.

Республиканский конкурс чтецов Корана проводится в Карачаево-Черкесии в шестой раз с целью приобщения к чтению Священной книги и повышения уровня знаний по религии.

В Коране насчитывается 114 сур-глав и 6616 аятов-стихов - в общей сложности около 600 страниц текста на арабском языке.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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