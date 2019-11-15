Более 6 тыс. педагогов подготовили в СКФО за семь лет для работы с детьми-инвалидами

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Свыше 6 тыс. педагогов из учебных заведений Северо-Кавказского федерального округа за последние семь лет прошли обучение для работы с детьми с инвалидностью. Такие данные привел врио ректора Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.

"За последние семь лет было обучено свыше 6 тыс. педагогов учебных заведений региона, разработано более 15 методических пособий и рекомендаций, проведено более 30 мероприятий регионального, всероссийского и международного уровня для преподавателей и лиц с инвалидностью", - приводит его слова пресс-служба вуза.

Беспалов отметил, что преподаватели СКФУ также проходят профессиональную переподготовку в сфере работы со студентами с ограниченными возможностями здоровья. По его словам, в СКФУ сейчас обучается 236 студентов с ограниченными возможностями здоровья. "Безусловно, это требует создания специальных условий, таких как разработка адаптированных образовательных программ, организация универсальных рабочих мест, оборудованных специальными программными и техническими средствами обучения для студентов с разными патологиями. Так, университет имеет парковочные места для лиц с ОВЗ, оборудованы входные группы, имеются подъемные механизмы", - рассказал он.

Беспалов также добавил, что университет ставит задачу распространить региональные разработки и опыт в этой сфере по территории России.