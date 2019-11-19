Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Круглогодичный образовательный центр "Машук" повысит возможности молодежи СКФО

Строительство центра планируется начать в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Создание круглогодичного образовательного центра "Машук" в Ставропольском крае серьезно повысит возможности для развития молодежи не только в регионе, но и в целом в Северо-Кавказском федеральном округе, считает начальник краевого управления по молодежной политике Егор Басович.

Строительство образовательного центра "Машук" планируется начать в рамках национального проекта "Образование" в 2020 году. Ранее в правительстве края сообщили, что стоимость строительства составит порядка 3 млрд рублей. Планируется, что центр станет филиалом мастерской управления "Сенеж" (Московская область), в которой идет подготовка управленцев высшего звена.

"Создание круглогодичного центра значительно повышает возможности ребят, которые живут в Ставропольском крае, и вообще в Северо-Кавказском федеральном округе. Открываются новые перспективы, когда в регионе существует такого уровня учреждение, как мастерская управления "Сенеж", в которой проходят подготовку специалисты абсолютно любых направлений, повышают там свою квалификацию, узнают новое, углубляют свое понимание выбранных направлений", - сказал во вторник Басович ТАСС.

Планируется, что центр начнут вводить в эксплуатацию постепенно - с 2021 по 2024 год. "Когда такое учреждение находится у тебя на территории - это огромнейший бонус, здесь Ставропольскому краю безумно повезло. Это произошло, в том числе, потому что десять лет просуществовал Северо-Кавказский молодежный форум "Машук", он себя зарекомендовал, в отличие от многих других, которые были закрыты, перенесены, или сменили формат. "Машук" остался постоянным", - отметил начальник управления.

Планируется, что новая площадка сможет принимать единовременно и круглогодично порядка 300 человек. "Это настолько уникальная площадка, что там можно будет проводить мероприятия любого формата - от обучающих до развлекательных. Это будет филиал мастерской управления "Сенеж", соответственно, и программы будут заточены на реализацию направлений, которые важны для всей страны, на максимальное вовлечение молодежи в социальную активность", - пояснил начальник управления.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияСКФО
Реклама на ТАСС
В Ингушетии создадут комиссию по оценке качества реализации инвестпроектов
Она будет проводить детальный анализ стадии и качества реализации этих проектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС