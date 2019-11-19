Круглогодичный образовательный центр "Машук" повысит возможности молодежи СКФО

СТАВРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Создание круглогодичного образовательного центра "Машук" в Ставропольском крае серьезно повысит возможности для развития молодежи не только в регионе, но и в целом в Северо-Кавказском федеральном округе, считает начальник краевого управления по молодежной политике Егор Басович.

Строительство образовательного центра "Машук" планируется начать в рамках национального проекта "Образование" в 2020 году. Ранее в правительстве края сообщили, что стоимость строительства составит порядка 3 млрд рублей. Планируется, что центр станет филиалом мастерской управления "Сенеж" (Московская область), в которой идет подготовка управленцев высшего звена.

"Создание круглогодичного центра значительно повышает возможности ребят, которые живут в Ставропольском крае, и вообще в Северо-Кавказском федеральном округе. Открываются новые перспективы, когда в регионе существует такого уровня учреждение, как мастерская управления "Сенеж", в которой проходят подготовку специалисты абсолютно любых направлений, повышают там свою квалификацию, узнают новое, углубляют свое понимание выбранных направлений", - сказал во вторник Басович ТАСС.

Планируется, что центр начнут вводить в эксплуатацию постепенно - с 2021 по 2024 год. "Когда такое учреждение находится у тебя на территории - это огромнейший бонус, здесь Ставропольскому краю безумно повезло. Это произошло, в том числе, потому что десять лет просуществовал Северо-Кавказский молодежный форум "Машук", он себя зарекомендовал, в отличие от многих других, которые были закрыты, перенесены, или сменили формат. "Машук" остался постоянным", - отметил начальник управления.

Планируется, что новая площадка сможет принимать единовременно и круглогодично порядка 300 человек. "Это настолько уникальная площадка, что там можно будет проводить мероприятия любого формата - от обучающих до развлекательных. Это будет филиал мастерской управления "Сенеж", соответственно, и программы будут заточены на реализацию направлений, которые важны для всей страны, на максимальное вовлечение молодежи в социальную активность", - пояснил начальник управления.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.