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В Ингушетии создадут комиссию по оценке качества реализации инвестпроектов

Она будет проводить детальный анализ стадии и качества реализации этих проектов

МАГАС, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены создать специальную комиссию, которая проведет детальный анализ стадии и качества реализации инвестпроектов в регионе.

"Создайте комиссию по оценке проектов из должностных лиц, лично заинтересованных в объективности заключения. Если станет понятно, что проекты вовремя не запустятся, - а по некоторым это уже очевидно: на местах, где должны стоять почти готовые объекты, растет бурьян, - или их экономическая надежность вызывает неуверенность, мы будем отказываться от них и изымать земли. У нас уже есть ряд простаивающих предприятий, и новых нам не надо: пользы - ноль, только расходы на содержание", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова.

По данным Минэкономразвития Ингушетии, в 2017 году были подготовлены к реализации три инвестпроекта: завод по изготовлению алюминиевых профилей ООО "РИАК", комбинат стройматериалов ООО "КСМ НЕОН", птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки ООО "Южный". Первый проект успешно реализован, но два последних все еще находятся на стадии реализации. При этом крайний срок их запуска истекает с наступлением 2020 года.

Вызвали сомнения и обоснования целесообразности старта проектов, одобренных в 2019 году. В частности, материалы по рынку сбыта и конкурентоспособности детских санитарно-гигиенических средств ООО "Бест Бренд" и данные о воздействии на экосистему региона при открытии лесоперерабатывающего комбината ООО "ЛПК "Мужичи" требуют уточнения.

Ингушетия с 2017 года участвует в реализации госпрограммы "Развитие СКФО". Заявленная цель участия - в привлечении в регион государственных инвестиций в размере 500 млн рублей в год.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
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