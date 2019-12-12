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Минкавказ: регионам СКФО нужны защитные мероприятия в условиях меняющегося климата

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев уточнил, что в округе часто сходят сели и лавины, а также происходят подтопления

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Регионам Северного Кавказа необходимо проводить работу по предотвращению возможных последствий природных чрезвычайных ситуаций в условиях изменения климата и таяния ледников. Об этом сообщил в четверг журналистам министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на пресс-конференции в ТАСС.

"Меняется климат, идет активное таяние ледников, на Северном Кавказе мы все являемся заложниками участившихся сходов селей, лавин, подтоплений. Нам нужно готовиться к этому, готовить упреждающие меры, чтобы защитить людей от последствий стихии, которые могут быть", - сказал он.

В рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" отдельной подпрограммой выделена защита объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера. "Всего на эту подпрограмму предусмотрено в 2019 году 545 млн рублей. Эти мероприятия проводятся в Ставропольском крае, республике Северная Осетия - Алания, Ингушетии, Кабардино-Балкарии", - пояснил Чеботарев.

В рамках подпрограммы в регионах Северного Кавказа проводят берегоукрепительные работы, идет строительство селезащитных сооружений и защитных дамб.

Теги
РоссияСКФОЧеботарев, Сергей Викторович
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