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Раскрываемость коррупционных преступлений в КЧР за 2019 год возросла на 117%

По словам и.о. прокурора Карачаево-Черкесии Михаила Шабунина, эффективность реализации методов по борьбе с коррупцией зависит в большинстве случаев от профилактики в госучреждениях
Главный федеральный инспектор по КЧР аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Игорь Дральщиков и и.о. прокурора Карачаево-Черкесии Михаил Шабунин Мадина Эбзеева/ТАСС
Описание
Главный федеральный инспектор по КЧР аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Игорь Дральщиков и и.о. прокурора Карачаево-Черкесии Михаил Шабунин
© Мадина Эбзеева/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 17 декабря./ТАСС/. Рост раскрываемости коррупционных преступлений в Карачаево-Черкесии (КЧР) за 2019 год по сравнению с предыдущим годом составил 117%. Об этом заявил главный федеральный инспектор по КЧР аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Игорь Дральщиков на форуме "Борьба с коррупционными правонарушениями и преступлениями в КЧР", который прошел во вторник в Черкесске.

"Сегодня тема борьбы с коррупцией не сходит с федеральной повестки, она актуальна и в Карачаево-Черкесской Республике. Хочу остановиться на результатах работы правоохранительных органов за 9 месяцев 2019 года, раскрыто около 160 преступлений коррупционной направленности, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 117,5%. Отмечу, что рост не произошел резко, это планомерная работа в рамках реализации национального плана по противодействию коррупции. <…> Надеюсь, что обсуждаемые сегодня темы по борьбе с коррупционными преступлениями станут надежным флагманом для проведения эффективной антикоррупционной политики в Карачаево-Черкесии ", - сказал он.

По словам и.о. прокурора Карачаево-Черкесии Михаила Шабунина, эффективность реализации методов по борьбе с коррупцией зависит в большинстве случаев от профилактики в госучреждениях. "В первую очередь, коррупция должна пресекаться изнутри, то есть самими органами государственной власти и местного самоуправления. Естественно - первый шаг - это профилактика, а затем устранение нарушений и ликвидация последствий", - сказал он.

По данным прокуратуры, за 2019 год ведомством выявлено около 4 тыс. нарушений в отрасли коррупционных правонарушений, вынесено больше 1,5 тыс. актов прокурорского реагирования. Сотрудники прокуратуры привлекли к административной ответственности 67 человек, к дисциплинарной ответственности - 517 человек. Большая часть нарушений заключается в недостоверном предоставлении информации о доходах.

Теги
Карачаево-ЧеркесияСКФО
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