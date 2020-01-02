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Чемпионат фейерверков и фестиваль "Курортные сезоны" пройдут на Ставрополье в 2020 году

В регионе в последние годы активно развивается событийный туризм

ПЯТИГОРСК, 2 января. /ТАСС/. Масштабный международный чемпионат фейерверков "Pyro Five Peaks-2020", а также фестиваль "Курортные сезоны" проведут в 2020 году в Ставропольском крае, где в последние годы активно развивается событийный туризм, сообщили ТАСС в министерстве туризма и оздоровительных курортов региона.

"В 2020 году в Ставропольском крае планируется ряд ярких масштабных мероприятий. Гостей и жителей ждут интересные программы. Одним из таких мероприятий станет ежегодное проведение фестиваля "Курортные сезоны - 2020" - это проект, который сочетает в себе продолжение добрых традиций и включение новых форм досуга в культурный облик региона", - сообщили в министерстве.

По информации собеседника агентства, в 2020 году в городе-курорте Ессентуки вновь состоится крупнейший международный чемпионат фейерверков - праздник пиротехнического искусства "Pyro Five Peaks-2020".

"Ведущие пиротехники из России, стран Содружества Независимых Государств, Азии и Европы соберутся, чтобы удивить жителей и гостей края ярким зрелищем", - отметили в министерстве.

В мае 2019 года фестиваль пиротехнического искусства, который длился несколько дней, прошел на Ставрополье в первый раз. В нем участвовали восемь команд из России, Белоруссии, Казахстана, Болгарии, Испании, Китая.

Турпоток на Ставрополье с каждым годом стабильно растет: в 2019 году в регионе отдохнули 1,6 млн человек, в том числе в Кавминводах - 1,2 млн человек. В 2020 году Ставропольский край планирует принять на отдых и лечение 1,73 млн туристов. На рост турпотока влияет, в частности, благоустройство инфраструктуры городов-курортов, а также развитие событийного туризма, которому стали уделять большое внимание. Власти региона делают ставку на событийные мероприятия, которые привлекают туристов: в 2019 году в крае прошло 250 событийных мероприятий, в 2020 году запланировано провести 400 мероприятий.

Теги
РоссияСеверный КавказСтавропольский край
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