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Первый в Ингушетии центр для одаренных детей откроют в 2022 году

Школьников будут обучать по трем направлениям: спорт, наука и культура

МАГАС, 2 января. /ТАСС/. Первый в Ингушетии центр для одаренных детей откроется в 2022 году в рамках нацпроекта "Образование" на базе гимназии в Назрани. В центре будут обучать одаренных школьников по трем направлениям, рассказала ТАСС замминистра образования и науки Ингушетии Пятимат Угурчиева.

"В рамках нацпроекта "Образование" в 2022 году в нашем регионе появится первый центр для одаренных детей по аналогу образовательного центра "Сириус" в Сочи, он будет работать на базе гимназии в Назрани", - сказала Угурчиева, отметив, что основными задачами центра являются "выявление одаренных детей-школьников, их развитие и поддержка по трем направлениям: спорт, наука и культура".

По ее словам, самые способные дети из Ингушетии также будут отправляться и на смены, которые будут проходить в образовательном центре "Сириус" в Сочи для обмена знаниями, опытом и навыками.

"У нас будут смены, в которых за год смогут принять участие около 100 детей из школ республики, но это цифра первого года, в последующие, мы уверены, число детей-участников смен центра увеличится. В центре детей будут обучать по более усложненным и углубленным образовательным программам, к обучению которым будут привлекаться профессора, мы будем приглашать из регионов ученых. А также в наших сменах будут принимать участие и смены одаренных детей из других регионов, они будут совместно создавать и решать проекты", - добавила замминистра.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетия
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