В Ессентуках запустили туристический проект для слабовидящих людей

ПЯТИГОРСК, 2 января. /ТАСС/. Большой туристический проект, который позволяет слабовидящим людям знакомиться с произведениями искусства, реализовали в Ессентуках Ставропольского края. Планируется, что впоследствии он будет внедрен в других городах-курортах, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"Первая локация, которую оборудовали специальными QR-кодами, в появилась в городском краеведческом музее. Достаточно просто запустить программу Easy Trevel на смартфоне, поднести к экспонату и начинается экскурсия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, автором этого ноухау для людей с ограниченными возможностями стал Олег Копосов - обладатель гранта всероссийского конкурса. Он выступил с проектом по адаптации туристических маршрутов.

"Сначала Копосов реализовал первую часть своей задумки - перевел объекты в 3D-макеты, так люди с нарушением зрения могут понять как выглядит та или иная достопримечательность. Теперь в его планах наделить интеллектом все культурные и исторические объекты Ессентуков. Для этого нужно время и большая команда волонтеров для сбора и обработки информации", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что планируется внедрить идею автора во всех курортах Кавказских минеральных вод.