Список обманутых дольщиков сократился на четверть на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Выплата компенсаций и завершение строительства проблемных домов позволили на четверть сократить список обманутых дольщиков в Ставропольском крае по итогам 2019 года. Власти восстановили права 500 граждан, сообщил ТАСС министр строительства и архитектуры региона Валерий Савченко.

"Гражданам были предоставлены выплаты либо выкуплены права требования участников долевого строительства. Также активное строительство позволило сдать два проблемных объекта. По итогам 2019 года были восстановлены права около 500 граждан - участников долевого строительства", - сказал он.

Ранее в краевом управлении по строительному и жилищному надзору ТАСС сообщали, что в списке обманутых дольщиков в регионе значатся порядка 1,8 тыс. граждан. В регионе планируют продолжить работу по выплате компенсаций и завершению строительства домов недобросовестных застройщиков. По инициативе региональных властей федеральный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства подал заявление о признании банкротами двух застройщиков в Ессентуках.

"Если в феврале-марте застройщики будут признаны банкротом, то уже осенью фонд может принять решение по завершению строительства, и мы получим реальную возможность начать стройку к концу 2020 года, либо начать выплачивать возмещение", - отметил Савченко.

В августе 2019 года в Ставропольском крае прошел государственную регистрацию региональный фонд защиты прав дольщиков. На восстановление прав граждан из краевого бюджета выделено порядка 200 млн рублей.