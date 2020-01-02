В Карачаево-Черкесии 2020 год объявлен Годом образования

ЧЕРКЕССК, 2 января. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 2020 год в республике Годом образования. В КЧР разработают программу по развитию сферы образования, которая поможет решить множество вопросов, включая поддержку молодых кадров и модернизацию учебных заведений, сообщил руководитель региона на своей странице в Instagram.

"2020 год в Карачаево-Черкесской Республике объявляю Годом образования. Мы разработаем и приступим к реализации собственной региональной программы по развитию сферы образования, в которой постараемся предусмотреть все, начиная с поддержки молодых педагогов и кончая созданием новых современных учебных учреждений, где дети смогут получить качественное образование", - сообщил глава региона.

Он добавил, что в 2019 году в рамках нацпроекта "Образование" в КЧР открылось около 20 центров "Точка роста". "В этом году в рамках приоритетного национального проекта "Образование" в 19 школах республики открылись центры дополнительного развития детей "Точки роста". Здесь есть возможности для творческой, научной самореализации детей и подростков. Считаю, что такие точки роста - маленькая модель школ будущего. Каждая школа Карачаево-Черкесии независимо от ее расположения должна стать настоящей точкой роста для наших детей", - отметил Темрезов.

В 2019 году в школы Карачаево-Черкесии отправились 52 тыс. детей, из них более 6 тыс. первоклассников. Всего в республике насчитывается 177 средних учебных заведений и 135 дошкольных образовательных организаций.