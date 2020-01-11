{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ауле Карачаево-Черкесии завершилось строительство дома культуры с залом на 250 мест

Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями

ЧЕРКЕССК, 11 января. /ТАСС/. Строительство дома культуры завершилось в селе Койдан Карачаево-Черкесии. Здание состоит из библиотеки, концертного зала на 250 мест и помещений для кружков, рассказали журналистам в администрации Усть-Джегутинского района республики.

"В селе Койдан в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2022 годы" завершено строительство дома культуры", - говорится в сообщении.

Дом культуры адаптирован для людей с ограниченными возможностями.

В 2019 году в Карачаево-Черкесии началось строительство новых домов культуры в селе Счастливое, ауле Эльбурган, станице Сторожевой, ауле Адиль-Халк, ауле Бесленей. Кроме того, ведется реконструкция Центра культуры и досуга в селе Учкекен.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-Черкесия
Реклама на ТАСС
Новая система обращения с ТКО
Ставрополье планирует к 2024 году достичь уровня переработки мусора в 40%
Для реализации задачи в 2019 году в регион поступили две новые мусоросортировочные линии и шредер для измельчения крупногабаритных отходов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС