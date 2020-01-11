В ауле Карачаево-Черкесии завершилось строительство дома культуры с залом на 250 мест

ЧЕРКЕССК, 11 января. /ТАСС/. Строительство дома культуры завершилось в селе Койдан Карачаево-Черкесии. Здание состоит из библиотеки, концертного зала на 250 мест и помещений для кружков, рассказали журналистам в администрации Усть-Джегутинского района республики.

"В селе Койдан в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2022 годы" завершено строительство дома культуры", - говорится в сообщении.

Дом культуры адаптирован для людей с ограниченными возможностями.

В 2019 году в Карачаево-Черкесии началось строительство новых домов культуры в селе Счастливое, ауле Эльбурган, станице Сторожевой, ауле Адиль-Халк, ауле Бесленей. Кроме того, ведется реконструкция Центра культуры и досуга в селе Учкекен.