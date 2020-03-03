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В Ингушетии намерены решить проблему хаотичного строительства возле федеральной дороги

Также планируется сократить количество съездов с трассы "Кавказ" для уменьшения аварийности

МАГАС, 3 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены исправить ситуацию с хаотичным строительством объектов вдоль федеральной автодороги (ФАД) "Кавказ", а также сократить количество съездов с трассы для уменьшения аварийности, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы главы региона по итогам совещания по реконструкции участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ".

Участок трассы "Кавказ" длиной 26 км начали реконструировать в Ингушетии 13 сентября 2018 года. Проектом предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос. Сдать реконструированный участок дороги планируется осенью 2020 года.

"На скоростной федеральной автодороге все будет в рамках установленных норм - минимальное количество съездов, наличие регулируемых перекрестков для снижения риска аварийности. Нельзя с каждого дома и предприятия делать выезды на федеральную трассу, их надо убрать, и людям необходимо объяснять, что это во благо. Ситуацию с ДТП и хаотичным строительством вдоль федеральной трассы будем менять в корне", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Как сообщается, Калиматов поручил правительству региона до 1 апреля обследовать строения вдоль федеральной трассы и представить отчет по каждому из них.

"Я хочу видеть полную картину всех объектов, вне зависимости от того, есть документы или нет. Обратите внимание на озеленение придорожных территорий. ФАД - это первое, что видят гости республики, посещая нас, и первое впечатление, так сделаем его положительным", - цитирует пресс-служба Калиматова.

По информации пресс-службы МВД по региону, в 2019 году в Ингушетии произошло 181 ДТП, в них погибли 58 человек, 303 получили ранения.

Теги
РоссияИнгушетияСКФОКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
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