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Пандемия коронавируса нового типа

В КБР учащиеся 1-8 классов завершат учебный год 30 апреля

Старшие классы на период действия режима самоизоляции будут учиться дистанционно до 5 июня

НАЛЬЧИК, 14 апреля. /ТАСС/. Учащиеся 1-8 классов в Кабардино-Балкарии завершат учебный год 30 апреля в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Instagram Минпросвещения КБР.

"В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с указом главы КБР и рекомендациями Минпросвещения РФ государственные образовательные организации общего образования завершают 2019-2020 учебный год для обучающихся 1-8 классов 30 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения внесут в годовые календарные учебные графики образовательных организаций.

Обучение 9-11 классов в дистанционном формате (на период действия режима самоизоляции) продлится до 5 июня 2020 года.

Организации среднего профессионального образования завершают учебный год в соответствии с календарными графиками и индивидуальными планами. Обучение организуют в дистанционном формате (на период действия режима самоизоляции).

Организации дополнительного образования будут работать в дистанционном формате.

Теги
РоссияСКФОКабардино-БалкарияПандемия коронавируса нового типа
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