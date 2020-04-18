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Пандемия коронавируса нового типа

В Ингушетии для больницы купят аппараты КТ и УЗИ

Средства на оборудование были выделены из федерального бюджета

МАГАС, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии закупят оборудование в Назрановскую городскую больницу (НГБ), где проходят лечение пациенты, инфицированные коронавирусом. В медучреждении на средства, выделенные из федерального бюджета, появится новый аппарат компьютерной томографии (КТ), ультразвукового исследования (УЗИ), а также оборудование для лабораторных исследований, сообщила в пятницу ТАСС министр здравоохранения региона Зарема Льянова.

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Ранее премьер региона сообщал, что в республиканские больницы Ингушетии будут закуплены 33 аппарата ИВЛ на средства, выделенные регионам для борьбы с коронавирусом.

"Деньги, которые нам выделили из федерального бюджета - 151 млн рублей, пойдут также на дооснащение коечного фонда, ведь НГБ перепрофилировали - в республике не было инфекционной больницы, были только два отделения при больницах. В этой больнице есть УЗИ-аппараты, есть аппарат для бронхоскопии, рентген-аппарат, но мы все это дополнительно докупаем, а также приобретем КТ-аппарат - у НГБ раньше его не было, и врачи возили больных в другие медучреждения", - сказала Льянова.

По ее словам, также в больницу будет закуплено оборудование для проведения точных лабораторных исследований. "Мы покупаем новую ПЦР-лабораторию, новый аппарат определения кислотно-щелочного состава газа в крови, кроме этого, будем выполнят работы по укреплению станции подачи кислорода. И, конечно, будут закуплены средства индивидуальной защиты", - добавила министр.

По информации оперштаба региона, на 17 апреля в республике 191 подтвержденный случай заболевания коронавирусом, из них госпитализированы 118 человек, 22 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, девять человек - на аппаратах ИВЛ. За период пандемии в республике умерли четыре человека с коронавирусом.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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