Число подключений к интернету в Дагестане за месяц самоизоляции выросло на 6%

МАХАЧКАЛА, 17 мая. /ТАСС/. Число заявок на подключение интернета от жителей Дагестана в течение первого месяца самоизоляции увеличилось на 6%, сообщили ТАСС в пресс-службе Дагестанского филиала ПАО "Ростелеком".

"Количество заявок, поступающих в "Ростелеком" на подключение услуг в апреле по сравнению с мартом выросло по Дагестану в среднем на 6%. Этому способствовал массовый переход на удаленную работу, повышенный спрос на дистанционное образование, интернет-торговлю, цифровые видеосервисы", - сообщили в компании.

Причем, как отмечается, абоненты действующие и потенциальные стали больше пользоваться для подачи заявок личным кабинетом на сайте или кол-центрами, то есть решать свои вопросы удаленно. Так, поток заявок на подключение услуг, поданных через сайт увеличился на 24%, через многоканальный номер - на 5%.

В Дагестане с 31 марта и до улучшения эпидемиологической обстановки действует режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.