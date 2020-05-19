Число тестов на коронавирус в Дагестане за шесть дней увеличат до 2 200 в сутки

МАХАЧКАЛА, 19 мая. /ТАСС/. Количество тестирований на коронавирусную инфекцию в Дагестане удалось довести до 1800 в сутки, планируется, что в начале следующей недели этот показатель вырастет до 2100-2200, сообщается во вторник на сайте главы Дагестана по итогам заседания республиканского оперативного штаба.

Глава региона Владимир Васильев сообщал, что количество тестов на коронавирус в республике необходимо довести до 3000 тыс. в сутки.

"Количество исследований по республике сегодня удалось повысить до 1800, за предыдущие двое суток было по 1500. Для решения этой проблемы принимается ряд мер, расширяются лаборатории. Планируется, что в понедельник уже будет выполняться порядка 2100-2200 исследований", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время в регионе есть проблема с проведением лабораторного тестирования - результаты тестов на коронавирус можно получить только на четвертый-пятый день.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю темпы прироста заболеваемости снизились в целом по республике. "Однако отмечается увеличение темпов прироста на 13 территориях. По-прежнему основная причина распространения инфекции - нарушение режима самоизоляции, участие в массовых мероприятиях, в том числе религиозного характера", - уточняется в сообщении.

По данным регионального штаба, на 19 мая было зарегистрировано 3 553 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 2 003 человека выздоровели, умерли 32 человека. Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что от внебольничной пневмонии в Дагестане умерли 657 человек, в том числе более 40 медиков.