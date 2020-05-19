В Северной Осетии организовали выпуск мебели для больниц, где лечат от коронавируса

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 мая. /ТАСС/. Завод "Бином" в Северной Осетии наладил выпуск металлической мебели по заказу республиканской клинической больницы, где лечатся пациенты с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и транспорта региона.

"В условиях пандемии предприятие наладило выпуск металлической мебели для медицинских учреждений. На сегодняшний день изготовлены шкафы и столики-тележки на 10 реанимационных коек по заказу республиканской клинической больницы во Владикавказе. Сейчас в процессе производства находятся изделия еще на 10 таких коек", - говорится в сообщении.

Медицинские шкафы подходят для хранения лекарственных препаратов, расходных материалов, документов и инвентаря. Столики-тележки могут использоваться для размещения инструментов, инъекционных и инфузионных растворов, перевязочных материалов и т.д. Учитывая необходимую мобильность, столики сделаны передвижными. Мебель изготавливается с применением прочных металлоконструкций. Покрытие устойчиво к воздействию дезинфицирующих средств.

Завод готов в дальнейшем по заказу медицинских учреждений производить подобную продукцию.

Завод "Бином" во Владикавказе специализируется на разработке и производстве резисторов, микросборок, металлоконструкций. По заказу предприятие также изготавливает мебель различного назначения.