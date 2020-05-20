Школу на 500 мест планируется построить в селении Кизляр Северной Осетии в 2021 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Строительство школы на 500 мест запланировано в селении Кизляр Моздокского района Северной Осетии в 2021 году. Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров по видео-конференц-связи с полномочным представителем президента РФ в СКФО Юрием Чайкой.

"Администрацией местного самоуправления Моздокского района отведен земельный участок под строительство школы на 500 мест. По результатам тендера определен проектировщик, и вся необходимая проектно-сметная документация будет готова в ближайшее время", - сказал Битаров.

С просьбой об оказании содействия в строительстве новой школы на 500 мест ранее обратился к полпреду житель республики Исмаил Куразов. Здания имеющихся в селе двух школ изношены и не соответствуют современным условиям обучения, школы работают в две смены.

Строительство планируется в рамках госпрограммы "Развитие образования". К возведению здания планируется приступить во втором полугодии, ввести в эксплуатацию намерены до конца 2021 года.

Чайка сообщил, что берет исполнение поручения под личный контроль, и добавил, что все необходимое содействие будет оказано.