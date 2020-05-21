Крупнейший вуз Северного Кавказа начнет прием документов с 20 июня

СТАВРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), который является крупнейшим вузом округа, начнет прием документов от абитуриентов с 20 июня 2020 года. Документы будут принимать в онлайн-формате, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе СКФУ.

"Приемная комиссия начинает свою работу с 20 июня. Документы от абитуриентов будут приниматься в онлайн-режиме на сайте университета. Мы делаем все, чтобы процесс подачи документов и зачисления был максимально простым, понятным и прозрачным для выпускников школ", - приводит пресс-служба слова врио ректора университета Дмитрия Беспалова.

В вузе пояснили, что сроки проведения ЕГЭ не повлияют на приемную кампанию - у абитуриентов будет достаточно времени для подачи документов. В 2020 году в СКФУ на программы бакалавриата и специалитета выделено 1 648 бюджетных мест.

"Наш университет в полной мере готов начать новый учебный год в обычном режиме с 1 сентября, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране и регионе. Также СКФУ обладает всеми возможностями реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, что подтвердили последние три месяца успешной работы университета в онлайн-режиме", - цитирует пресс-служба Дмитрия Беспалова.

В общей сложности в 2020 году в университете выделено 2 898 мест, включая бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспирантуру и ординатуру. СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В Северо-Кавказском федеральном университете учатся около 25 тыс. студентов. В составе университета девять институтов и два филиала.