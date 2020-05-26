Выплаты для начисления зарплат сотрудникам получили 23,8 тыс. предприятий Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья направили более 530 млн рублей в качестве прямых выплат предпринимателям для начисления заработных плат. Поддержку получили 23,8 тыс. организаций, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края.

В период спада экономики во время действия ограничительных мероприятий из-за распространения коронавируса пострадавшим компаниям малого и среднего бизнеса предоставляется прямая помощь государства на выплату заработной платы. Поддержка предусмотрена из расчета одного МРОТ - это 12 130 рублей на каждого сотрудника на апрель и май.

"Наиболее эффективной формой [поддержки предпринимателей в Ставропольском крае] стало предоставление малому и среднему бизнесу прямой финансовой поддержки в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника для обеспечения зарплат. За такой помощью обратились 23,8 тысячи предприятий, которым предоставлено в целом более 530 млн рублей", - говорится в сообщении.

В регионе также предусмотрены налоговые послабления для предпринимателей, льготные кредиты, снижены арендные платежи по краевому имуществу. По данным правительства региона, более 11 тыс. предпринимателей Ставрополья обратились в налоговые органы за отсрочками по уплате налогов и страховых взносов. Кредитные каникулы предоставлены почти 4 тыс. предприятий, 330 компаний получили беспроцентные кредиты на выплату зарплаты работникам.

Во время встречи с предпринимателями по видеоконференцсвязи во вторник губернатор края Владимир Владимиров выступил с предложением о расширении мер поддержки. В крае будет сформирован региональный перечень пострадавших отраслей по видам экономической деятельности. На основе этого будут выработаны предложения о дополнительной поддержке бизнеса на федеральном уровне либо дополнены краевые меры.