Глава Дагестана не исключил поэтапного смягчения режима при соблюдении мер безопасности

МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев не исключил постепенного ослабления ограничений, действующих на территории региона из-за пандемии коронавируса, при условии строгого соблюдения требований Роспотребнадзора, сообщается на официальном сайте главы республики по итогам заседания регионального оперативного штаба, которое прошло во вторник в селении Ботлих.

"Глава Ботлихского района внес предложение предусмотреть поэтапное послабление режима, что позволило бы запустить работу ряда предприятий. Владимир Васильев отметил, что такое возможно при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора, которые предваряют работу и запуск объектов. Также нужно, по словам Васильева, просчитывать риски. Например, насколько возрастет поток людей в те или иные районы или города, если их полностью открыть", - говорится в сообщении.

При этом премьер-министр республики Артем Здунов на заседании штаба предложил применить к республике в целом тот же подход, что и на предприятиях региона, которым было разрешено работать при получении соответствующего разрешения Роспотребнадзора.

"Мы разрешили работать отраслям, но не все вышли на работу, потому что не все получили разрешение от Роспотребнадзора - не все использовали масочный режим, проводили дезинфекционные мероприятия, контролировали сотрудников, измеряя температуру. Но те, кто вышел на работу, осуществляя контроль, не допустили появления очаговой инфекции. Мы можем смягчить режим ограничения, но только при условии выполнения определенных правил. Тогда ситуация будет контролируемой", - приводятся в сообщении слова Здунова.

При этом отмечается, что главы муниципальных образований республики выступили за то, чтобы ограничительные меры продолжали действовать до 1 июня.

В целом, как отметил на заседании штаба глава региона, ситуация в Дагестане меняется в лучшую сторону, по его данным, в настоящее время в республике около 3 тыс. свободных коек для лечения больных. "Мы видим по объективным показателям, по индексу изоляции, что дагестанцы услышали призывы к необходимости соблюдать санитарные требования. И это дает результаты", - приводятся в сообщении слова Васильева.