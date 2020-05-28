В Ингушетии направили 250 млн рублей на возобновление финансирования соцрасходов

МАГАС, 28 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии направили 250 млн рублей на возобновление финансирования расходов социального характера в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина Ингушетии.

Ранее реализация этих расходов была приостановлена из-за действия режима первоочередных расходов и дефицита бюжета.

"По поручению главы республики Минфин региона изыскал возможность возобновления финансирования соцвыплат в условиях пандемии, на реализацию которых выделено из республиканского бюджета более 250 млн рублей. Произведены текущие выплаты компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в детсаде, а также финансирование расходов на питание в учреждениях соцсферы. В муниципалитеты направлены средства для выплаты опекунам детей-сирот за первые четыре месяца 2020 года", - передает пресс-служба Минфина Ингушетии.

Как сообщается, среди производственных расходов - выплата стипендии учащимся колледжей, а также причитающихся пособий детям-сиротам, обучающимся там же. Участникам республиканской программы "1000 квартир" выделены средства на погашение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, которые не выплачивались с декабря прошлого года.

"Нами погашена задолженность по зарплате перед работниками признанного банкротом ГУП "Ингушводоканал". Произведена оплата расходов по коммунальным услугам за первый квартал 2020 года, а также части задолженности по зарплате кочегаров госучреждений. В целях оказания господдержки в условиях распространения коронавируса аэропорту "Магас" и ГУП "Ингушавтотранс" выделены субсидии на выплату зарплаты работникам, а также на возмещение выпадающих доходов", - цитирует также пресс-служба главу региона.

По информации пресс-службы, также направлены средства в медучреждения региона для закупки медикаментов в рамках реализации различных программ, гражданам, выезжавшим за пределы региона в 2020 году, возмещены расходы за лечение. Кроме того, направлены необходимые средства на поощрение спортсменов и тренеров, добившихся высоких спортивных результатов за 2019 год.