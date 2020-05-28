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Пандемия коронавируса нового типа

Врачи отмечают улучшения в состоянии госпитализированного с коронавирусом муфтия КЧР

Исмаил Бердиев находится на лечении в Москве

ЧЕРКЕССК, 28 мая. /ТАСС/. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев, доставленный с подозрением на коронавирус на лечение в Москву, пошел на поправку. Об этом ТАСС в четверг сообщил заместитель муфтия республики Ибрагим-хаджи Катчиев.

"Ему лучше. К аппарату ИВЛ все еще подключен, дыхание нормализуется. Врачи различного профиля провели осмотр и заключили, что в его состоянии отмечается положительная динамика", - рассказал он.

По словам Катчиева, ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что состояние муфтия ухудшилось. "Очень тяжело было читать такие слова. Ни одному человеку не желаем таких трудностей, пусть все будут здоровы", - добавил он.

С 14 мая муфтий находился в больнице Черкесска, после чего 22 мая был доставлен для продолжения лечения в московскую больницу им. Н. И. Пирогова.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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