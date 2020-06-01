СКФО сокращает число мест для пациентов с коронавирусом и открывает санатории

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в большинстве регионов Северного Кавказа пошло на спад, число ежедневно регистрируемых случаев заражения снижается, рассказали ТАСС в профильных министерствах регионов. Положительная динамика стала поводом для постепенного снятия ограничений - открываются непродовольственные магазины и салоны красоты, в ограниченном режиме разрешаются прогулки и занятия спортом на открытом воздухе, на Ставрополье открываются санатории. При этом в ряде регионов ситуация все еще остается напряженной, справиться с распространением инфекции местным врачам помогают специалисты, прибывшие из Москвы.

По состоянию на 1 июня, по данным рабочей группы аппарата полномочного представителя президента в СКФО, в округе подтверждено 18 133 случая заражения коронавирусной инфекций, за прошедшие сутки число случаев заболевания выросло на 484. С начала пандемии в СКФО умер 461 человек, выздоровели и выписались из медицинских учреждений 10 714. В больницах округа в тяжелом состоянии находится 233 пациента, в состоянии средней тяжести - 1 448 человек.

Повод для смягчения ограничений

Снижение ежедневной статистики заражения отмечают в Северной Осетии - если две недели назад подтверждалось от 70 случаев заболевания в сутки, то сейчас этот показатель снизился до 50. Всего в республике зафиксировано 3 055 случаев заболевания, из них на лечении в больничных стационарах находятся 100 человек. По словам главы республики Вячеслава Битарова, региону удалось выйти на плато по распространению коронавируса.

"Если жители будут выдерживать все необходимые меры предосторожности и те требования, которые были изложены в изданных указах, начнется спад инфицирования и поступления больных в стационары Северной Осетии", - сказал Битаров на заседании оперативного штаба, отметив, что действующий в регионе режим повышенной готовности, а также масочный режим в местах скопления людей, будут сохранены.

В Ингушетии спад заболеваемости позволил властям региона принять решение о сокращении коечного фонда, ранее развернутого для приема больных с коронавирусом. К работе в обычном режиме в скором времени - после обязательной тщательной дезинфекции - вернется инфекционное отделение Ингушской республиканской клинической больницы, сказали в ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. "У нас есть в достаточном количестве медицинский персонал, оснащение медучреждений и лекарственные препараты. Мы единственный регион, где пока нет ни одной смерти от коронавируса среди медицинского персонала, который занимается лечением больных с вирусом", - отметили в пресс-службе.

Число перепрофилированных коек сокращают и в Дагестане. Количество заразившихся в регионе перевалило за 5 тыс., однако в республиканском Минздраве отмечают, что пик заболеваемости, скорее всего, пройден - если в первой половине мая ежедневно госпитализировалось 600-700 человек, то сейчас - до 400. По данным министерства, сейчас в регионе свободно более 3 тыс. коек, ранее развернутых для коронавирусных больных.

Примерно треть (33%) инфекционных коек пустует в Чеченской Республике, сказал ТАСС министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов, отметив, что в регионе наблюдается спад по количеству пациентов с коронавирусом, что позволяет поэтапно смягчать режим ограничительных мер. "Мы раньше вошли в карантин, раньше выйдем. Своевременные меры позволили сбить волну", - добавил Сулейманов.

В ожидании снижения

В Карачаево-Черкесии о снижении уровня заболеваемости пока не говорят - на минувших выходных общее количество заразившихся в регионе превысило 1 тыс. и продолжает расти, за последние сутки увеличившись еще на 70 человек. Тем не менее в регионе рассчитывают, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. "Ни по числу госпитализированных, ни по числу находящихся на обследовании мы не превышаем среднестатистические цифры. Взрывного роста нет, мы ожидаем снижения заболеваемости", - сказала ТАСС представитель регионального Минздрава.

В Кабардино-Балкарии ежедневно фиксируется более 70 новых случаев заражения, растет и число госпитализированных. При этом врачи констатируют, что в последние дни растет количество тяжелобольных, а также летальных исходов. В республике, по данным властей, организовали 991 койку для лечения больных, по состоянию на 1 июня в госпиталях находятся 834 человека.

В Ставропольском крае и Ингушетии режим самоизоляции продлен до 7 июня, в Северной Осетии - до 14 июня. До улучшения эпидемиологической обстановки ограничения продолжают действовать в Дагестане и Кабардино-Балкарии - при этом с 16 мая в КБР объявлен первый этап смягчения режима ограничений, предполагающий открытие парикмахерских, небольших непродовольственных магазинов, а также ограниченное разрешение на прогулки для лиц до 65 лет, не страдающих хроническими заболеваниями.

Новые послабления

Новые послабления продолжают вводить и в других регионах - возобновляют работу промышленные предприятия, а также санаторно-курортный комплекс. На Ставрополье с 1 июня начали прием туристов учреждения, имеющие медицинские лицензии и выполнившие все рекомендации Роспотребнадзора. "У нас есть понимание [по восстановлению работы], часть санаториев уже сейчас запустились. На первом этапе постепенно, начиная с 1 июня, мы запускаем 30 санаториев", - пояснил ТАСС министр курортов и туризма края Александр Трухачев. Кроме того, в регионе начали работать промышленные предприятия, парикмахерские, стоматологические кабинеты, с 1 июня возобновляется проведение процедур ЭКО.

В Чечне в рамках второго этапа выхода из режима самоизоляции (в мае республике начали работу непродовольственные магазины площадью до 100 кв. м, автосервисы, мойки и АЗС) открываются салоны красоты и стоматологические клиники, непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м. Кроме того, разрешены прогулки в радиусе 500 м от дома компаниями не более четырех человек. При этом в постановлении главы республики Рамзана Кадырова отдельно оговаривается, что все разрешения действительны только при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

В Северной Осетии торговая площадь магазинов, которым разрешено работать, расширена с 200 до 300 кв. м, граждане смогут заниматься спортом на открытом воздухе - по двое, при расстоянии между занимающимися не менее 5 м. В регионе открываются музеи, библиотеки, стоматологии, а также организации, осуществляющие подготовку водителей транспортных средств.

В Кабардино-Балкарии с 1 июня разрешается проведение тренировочных мероприятий с участием спортсменов - членов спортивных сборных команд РФ и субъектов страны, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. При этом туристический комплекс, санатории, а также объекты массового отдыха в курортных районах не смогут возобновить работу до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Помощь специалистов на федеральном уровне

Помощь врачам Северного Кавказа в борьбе с коронавирусом продолжают оказывать коллеги из столичных клиник. Так, в Северной Осетии, по данным регионального Минздрава, бригада врачей из Москвы будет работать в медучреждениях республики в течение двух недель - ее главными задачами станут консультации региональных специалистов, в том числе по проведению КТ- скрининга, а также внесение корректировок в методику и протоколы лечения пациентов.

Группа медиков из Москвы с прошлой недели работает в Ингушетии - вместе со специалистами в регион прибыли дополнительные медикаменты, средства защиты, а также аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, тепловизоры и экспресс-тесты.

В Дагестане специалисты федерального уровня за 10 дней проконсультировали более 230 жителей республики, в том числе около 70 пациентов, находящихся на реанимационных койках. Группа врачей продолжает работу в регионе.