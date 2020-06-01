Педагоги в Махачкале собрали более 1 млн рублей на покупку средств защиты для медиков

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Педагоги Махачкалы собрали более 1 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты для медиков города. На эти средства приобретены 2 тыс. защитных костюмов, которые уже распределяются по медучреждениям, сообщается в понедельник на сайте городской администрации.

"Махачкалинские педагоги собрали более 1 млн рублей для приобретения средств индивидуальной защиты для городских врачей. Всего было закуплено 2 тыс. противочумных костюмов, которые распределены между лечебными учреждениями, согласно решению городского штаба под руководством мэра Махачкалы Салмана Дадаева", - говорится в сообщении.

Тысячу костюмов в понедельник доставили в Городскую клиническую больницу №1, еще 500 костюмов были направлены в Республиканскую клиническую больницу №2. Еще 500 противочумных костюмов будут распределены между больницами города. Руководители лечебных заведений поблагодарили учителей за помощь. "Сами педагоги рассказали, что их решение собрать средства основано на желании помочь врачам и больным, среди которых есть их родные и близкие", - сообщается на сайте.

Кроме того, уже несколько недель махачкалинские педагоги бесплатно шьют маски для раздачи на улицах города, а также в различных учреждениях и организациях.

По данным оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан, на 1 июня в регионе 5 096 подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом (плюс 141 человек за сутки), 4 442 человек выздоровели, умерли 260 человек. В республике проведено 73 763 исследования, более 5,5 тыс. человек в настоящее время находятся на изоляции.

В регионе с 31 марта введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. В оперативном штабе призывают соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.