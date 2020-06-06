СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" возобновляет рейсы в Грозный из Ростова-на-Дону с 13 июня 2020 года, сообщается в субботу на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что грозненский аэропорт с 27 марта сократил число рейсов из-за угрозы распространения коронавируса.

"Авиакомпания "Азимут" сообщает о возобновлении регулярного воздушного сообщения со столицей Чеченской республики. Полеты будут выполняться три раза в неделю. Рейсы Ростов-на-Дону - Грозный будут выполняться, согласно следующему расписанию: по вторникам и субботам - вечерние рейсы. По четвергам - утренние и дневные вылеты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта Грозный ТАСС сообщили, что авиакомпания Utair рамках смягчения ограничительных мер, введенных в связи с пандемией, возобновляет регулярные рейсы "Сургут-Грозный" и "Грозный-Сургут". Первые авиаперелеты по указанному маршруту будут совершены 6, 7 и 9 июня, далее будет установлено постоянное расписание.

В настоящее время Utair трижды в неделю совершает рейсы "Грозный - Москва - Грозный" - по вторникам, пятницам и субботам.