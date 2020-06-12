Самый большой флаг РФ в СКФО развернули на бархане Сарыкум в Дагестане ко Дню России

МАХАЧКАЛА, 12 июня. /ТАСС/. Активисты ОНФ в Дагестане на бархане Сарыкум в пятницу ко Дню России провели акцию "Наш флаг", в рамках которой развернули самый большой по площади государственный флаг РФ на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) - 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе дагестанского регионального отделения ОНФ.

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"В День России активисты ОНФ в Дагестане развернули на смотровой площадке бархана Сарыкум самое большое на территории СКФО полотно российского флага площадью тысяча квадратных метров. В акции приняли участие свыше 100 человек. Акцию "Наш флаг" поддержали участники штаба помощи "МыВместе", государственный академический ансамбль танца Дагестана "Лезгинка", артисты которого были в национальных костюмах, а также волонтеры-медики, волонтеры конституции, волонтеры Победы, "Молодежка ОНФ", АНО "Социальная сеть" и другие общественные организации", - сказал собеседник агентства.

На фоне российского символа прозвучал гимн страны. "Кроме того, еще накануне государственного праздника активисты ОНФ [в Махачкале] украсили фасады административных зданий, гостиниц и учебных заведений российскими флагами и раздали прохожим ленточки российского триколора. Раздача ленточек продолжается и сегодня", - добавил представитель ОНФ.