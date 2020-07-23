Нальчик получил дополнительные 331 млн рублей из федеральной казны на ремонт дорог

НАЛЬЧИК, 23 июля. /ТАСС/. Более 300 млн рублей дополнительно выделили из федеральной казны на ремонт дорог в Нальчике в Кабардино-Балкарии в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщили в четверг в администрации города.

"В связи с качественной и своевременной реализацией нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году правительством РФ было принято решение о выделении дополнительных средств на ремонт дорог в г. о. Нальчик. Размер дополнительных субсидий составил 331 млн рублей, уровень софинансирования из местного бюджета составит 10%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году в рамках нацпроекта удастся отремонтировать большее число улиц: в частности, улицу им. Мальбахова (от ул. Кирова до Мемориальной арки Дружбы), ул. Марко Вовчок, ул. Мовсисяна и т. д.

"Кроме того, принято решение о реконструкции ул. Тлостанова, которая включит в себя расширение дорожного полотна до четырех полос и строительство новой линии хозяйственно-бытовой канализации", - добавили в администрации.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.