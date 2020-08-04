Участники "Эльбрусского кольца" совершили марш-бросок на вершину Эльбруса

НАЛЬЧИК, 4 августа. /ТАСС/. Высокогорные подразделения Вооруженных сил РФ совершили марш-бросок на вершину Эльбруса, выполнив финальное задание конкурса Армейских игр "Эльбрусское кольцо - 2020", сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В рамках Всероссийского конкурса "Эльбрусское кольцо - 2020" горные подразделения ВС РФ и Росгвардии выполнили последние финальные специальные задания с совершением марш-броска на вершину горы Эльбрус. Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского показала лучшее время при совершении марш-броска от поляны Азау (высота 2,3 тыс. м) до Приюта 11 (высота 4,1 тыс. м)", - говорится в сообщении. Результат победителей марш-броска - 2:41:59, команда Южного военного округа и ВДВ пришли следом с результатом 2:48:47, а горное подразделение Западного военного округа с результатом 2:59:21 показало четвертый результат.

После марш-броска команды вышли из базового лагеря на Приюте-11 на штурм Эльбруса, но погода не позволила подняться на самую высокую точку Европы, дошли до скал Пастухова (высота 4,7 тыс. м). "Первым в этом специальном задании была команда ВДВ с результатом 54 мин. 30 секунд, на втором месте - Южный военный округ - 1 час 41 секунд, третий результат показала команда Западного военного округа (01:07:50)", - уточнили в пресс-службе.

Также отдельно от каждой команды два военнослужащих буквально забежали на скалы Пастухова от поляны Азау и тем самым выполнили пятнадцатую специальную задачу. "Лучший результат в выполнении финальной специальной задачи показала команда ВДВ, десантники-альпинисты преодолели маршрут за 2:04:30, военнослужащие Западного военного округа совершили скоростной забег, показав второй результат, один военнослужащий этой команды преодолел маршрут за 2:14:04, а второй за 2:22:05. Команда Южного военного округа показала третий результат со счетом в 900 баллов. Они совершили марш за 2:26:00 и 2:11:20", - уточнили в ЮВО.

Всего в "Эльбрусском кольце" задействовано около 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности. В программе конкурса 15 задач. В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, а также Росгвардии. Всероссийский этап конкурса на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо - 2020" Армейских международных игр проходит с 22 июля по 5 августа. Соревнования проводятся ежегодно с 2015 года. Международный этап конкурса пройдет с 23 августа по 5 сентября.