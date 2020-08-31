В Северной Осетии в 2,2 раза увеличилось количество безработных

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 августа. /ТАСС/. Численность безработных в Северной Осетии выросла в 2,2 раза в первом полугодии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания правительства региона.

"Численность официально зарегистрированных безработных возросла в 2,2 раза, составив 15,4 тыс. человек (первое полугодие 2019 года - 7 тыс. человек)", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в комитете занятости населения республики, пособия по безработице в размере 12 130 рублей получают 2 590 человек. Численность граждан, имеющих детей в возрасте до 18 лет, которым размер пособия по безработице в апреле-июне 2020 года увеличивается пропорционально количеству детей из расчета 3 тыс. рублей за каждого ребенка, составляет 1 102, количество детей до 18 лет - 1 832.

Кроме того, 13 807 безработным, которым пособие по безработице выплачивалось в размере 1 500 рублей, в мае-июле начали выплачивать до 4 500 рублей. 52 индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность после 1 марта 2020 года и признанным безработными, пособие по безработице установили вместо 1 500 рублей в размере 12 130 рублей плюс 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка на срок три месяца.

Также 1 458 гражданам, признанным в установленном порядке безработными и утратившими после 1 марта 2020 года право на пособие по безработице в связи с истечением периода его выплаты, выплату пособия продлили еще на три месяца. Всем безработным, получающим пособие с июня по август, пособие выплачивается в повышенном размере на детей, численность которых на 16 июля составляла 11 763 человек.