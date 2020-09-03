В Северную Осетию завезли еще двух зубров

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сентября. /ТАСС/. Двух зубров завезли в четверг в заповедник Северной Осетии, сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"Еще два чистокровных зубра сегодня обрели свой дом в Турмонском заказнике Северной Осетии. Их привезли из Окского заповедника Рязанской области", - говорится в сообщении. Животным предстоит провести месяц в карантинном вольере, после чего их выпустят в Ардон-Урухское междуречье.

В августе - сентябре 2020 года на волю выпустили восемь зубров.

Питомник чистокровных кавказско-беловежских зубров Окского заповедника основан в 1959 году. Всего за эти годы в нем родилось около 440 животных, около 100 из них переданы в заповедники Кавказа и Закавказья. По оценкам специалистов, в Ардонско-Урухском междуречье Турмонского заказника может обитать до 280 зубров без ущерба для биоценозов, предельно - до 450 животных.

Зубр - единственный в мире вид, который удалось вернуть в дикую природу после полного истребления: животные вымерли из-за уничтожения мест их обитания и неограниченной охоты. В России программа по восстановлению популяции этих животных реализуется с 1950-х годов. Восстановление зубра в Северной Осетии - одно из направлений сотрудничества республики и WWF России в области охраны природы.