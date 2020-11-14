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Пандемия COVID-19

Во Дворце спорта в Томске откроют госпиталь на 400 коек

Его площадь составит 2 тыс. к. м

ТАСС, 14 ноября. Резервный респираторный госпиталь на 400 мест будет развернут на базе единственного в Томске Дворца зрелищ и спорта. Об этом в субботу сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на губернатора региона Сергея Жвачкина.

"Мы последовательно наращиваем коечный фонд для больных коронавирусом, но медучреждения больше не могут и не должны брать на себя такую нагрузку. Нужно действовать не в ущерб плановой и профильной медицинской помощи людям. Именно поэтому, учитывая опыт Москвы, мы пошли на нестандартный шаг и готовим к открытию резервный респираторный госпиталь на базе Дворца спорта. Здание наиболее подходит для этих целей. Благодарен собственникам, которые мое предложение поддержали", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Площадь госпиталя составит 2 тысячи кв. метров, он рассчитан на 400 коек. Переустройство в здании Дворца спорта начнется через неделю.

В регионе для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией создано порядка 2,6 тыс. мест. Ранее власти региона заявляли, что рассматривают возможность создания респираторных госпиталей в немедицинских организациях. Это позволит разгрузить действующие учреждения (где развернуты респираторные госпитали) и вернуть их к основному профилю.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 15 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 9,6 тыс. пациентов, умерли 136 человек.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская областьПандемия COVID-19
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