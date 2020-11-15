В Омске вновь госпитализировали пациентку, чья дочь жаловалась на медиков

ТАСС, 15 ноября. Жительница Омской области, жалоба дочери которой на проблемы при госпитализации вызвали широкий общественный резонанс, повторно находится в больнице. Ранее женщина сама попросила выписать ее из больницы, сообщили журналистам в региональном Минздраве.

Омичка Елена Русакова написала в паблике "Инцидент Омск" в социальной сети "ВКонтакте", что ее мать, медика с 35-летним стажем, выписали из больницы Омска 13 ноября после двухнедельного лечения, после того как у нее было 95% поражение легких. Когда женщина вернулась домой ей снова стало плохо, и родственники повторно, самостоятельно доставили ее в больницу, где, по утверждению дочери, женщину сначала отказывались принимать, как "самопривезенную".

"Пациентка в настоящее время проходит лечение с положительной динамикой - температура в норме, остается слабость, одышка (но не нарастает), сатурация 95% на фоне оксигенотерапии, получает все необходимые медикаменты. Состояние оценивается как стабильное", - сообщили в ведомстве, подчеркнув, что женщина 13 ноября сама написала отказ от дальнейшего лечения, и родственники увезли ее домой. "Написала отказ от дальнейшего лечения по семейным обстоятельствам, о чем имеется выписка в истории болезни пациентки", - подчеркнули в Минздраве.

Ранее в регионе уже возникал скандал, связанный с приемом больных в медицинские учреждения. Вечером 27 октября два экипажа машин скорой помощи привезли двух пациентов в возрасте 70 и 85 лет с подозрением на COVID-19 и тяжелым поражением легких к зданию омского Минздрава. Медики заявили, что в течение нескольких часов возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять. В результате в машинах начал заканчиваться кислород, необходимый для поддержания жизнедеятельности пациентов. Больные были госпитализированы. После этого губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову.