В Красноярском крае развернут дополнительно 250 коек для больных с COVID-19

КРАСНОЯРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Количество коек для больных коронавирусной инфекцией в Красноярском крае увеличат на 250 в течение недели. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

"Сегодня прошел очередной оперштаб по сдерживанию распространения коронавируса в регионе <...>. Сейчас заполненность коечного фонда в регионе не превышает 90%. Кроме того, в ближайшие дни дополнительно введут в строй еще 250 мест для больных коронавирусом, и для работы на новых местах зарезервирован персонал - 270 медицинских работников", - сообщил собеседник агентства.

На прошлой неделе в Красноярском крае было развернуто 965 дополнительных мест в стационарах региона. Всего в госпиталях региона на сегодняшний день развернуто 6 488 коек.

"Власти ежедневно оценивают эпидемиологическую обстановку в регионе. Дополнительных ограничений в настоящее время решено не вводить", - сказали в пресс-службе.

На заседании оперштаба губернатор края Александр Усс дал поручение министерству здравоохранения проработать с поставщиками вопрос дополнительных поставок медикаментов. "Прошу министерство здравоохранения предоставить мне список поставщиков, а также список лекарств, которых у нас не достает. Я буду звонить руководителям фармацевтических предприятий лично и настаивать на поставках в наш регион конкретных препаратов", - сказал он.

По данным на 16 ноября, в регионе выявлены более 31,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Более 24 тыс. вылечены. 838 - умерли.