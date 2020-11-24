В Красноярском крае автобус столкнулся с грузовиком

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз" в Уярском районе Красноярского края. Два человека пострадали, сообщили ТАСС в региональном главке МВД.

"В 10:45 (06:45 мск) [произошло] столкновение автобуса Kia, [который] следовал по маршруту Красноярск - Абан, с автомобилем "Камаз". Пострадали два человека, в том числе водитель автобуса, ему оказывается помощь на месте", - сообщил представитель ведомства.

ДТП произошло на федеральной трассе Р-255.

По данным регионального главка МЧС, на месте ДТП было организовано реверсивное движение, полностью движение по трассе не перекрывалось.