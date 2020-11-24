В Новосибирской области за пять лет газифицировали около 60% из запланированных домов

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Около 60% домовладений, запланированных к подключению в 2016-2020 годах по программе сотрудничества с компанией "Газпром", газифицированы в Новосибирской области. По предварительным подсчетам, это около 7 тыс. домовладений, сообщили во вторник ТАСС в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона.

"Оценочно, по программе сотрудничества с "Газпромом" к газу подключено 55-60% домовладений за 2016-2020 годы. При этом создана техническая возможность для 100%, но подключения идут в соответствии с финансовыми возможностями населения. Планируемое количество по программе за 2016-2020 годы - 11,6 тыс. домов", - сообщил собеседник агентства.

В министерстве уточнили, что дома расположены в Барабинском, Колыванском, Коченевском, Мошковском, Ордынском, Тогучинском и Татарском районах области. Согласно программе, область построила в районах инфраструктуру, к которой жители должны подключиться за свой счет: разработать проект внутридомового газового оборудования, приобрести котел, оформить договор газификации на конкретную жилую площадь, от которой и рассчитывается стоимость подключения к газу. Однако из-за нехватки средств часть населения отказывается от заключения договоров. Итоговую сумму, которую необходимо заплатить жителям районов, в министерстве не назвали, добавив, что специалисты ведомства совместно с органами местного самоуправления проводят на территориях разъяснительную работу.

Как сообщил ТАСС и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Владимир Нормайкин, Новосибирская область завершит подключение этих потребителей к газу в 2020-2022 годах. При этом он отметил, что невыполнение обязательств по программе сотрудничества с "Газпромом" связано с существенным сокращением объемов финансирования за счет средств консолидированного бюджета региона.

В конце 2019 года министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов сообщал, что в 2020 году регион намерен завершить выполнение обязательств перед "Газпромом" по программе синхронизации газификации - по строительству распределительных сетей и подключению новых объектов, в первую очередь Мошковского района, где много населенных пунктов, которые будут впервые подключаться к газу.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области намерены в 2021 году сократить финансирование программы газификации региона почти на 34% по сравнению с текущим годом, когда расходы должны составить 213,4 млн рублей. По состоянию на ноябрь 2020 года уровень газификации жилищного фонда в регионе составляет 33,84%, газифицировано 132,7 тыс. домовладений.