В Кузбассе создадут центр профподготовки для строителей Сибири и Дальнего Востока

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Межрегиональный центр подготовки кадров для строительной отрасли регионов Сибири и Дальнего Востока будет открыт в Кузбассе, чтобы восполнить потребность рынка в квалифицированной рабочей силе для реализации масштабных строительных проектов. Ежегодно профподготовку в центре будут проходить порядка 50 тыс. человек, сообщается в среду на официальном сайте администрации правительства Кемеровской области.

"Межрегиональный центр строительных компетенций будет работать на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На занятиях будут применять лучшие практики в области подготовки кадров для стройиндустрии. Предполагается, что ежегодно в центре смогут проходить подготовку по 50 тысяч специалистов. Центр будет анализировать потребности отрасли в кадрах, проводить учебную и профориентационную работу совместно с образовательными организациями, сотрудничать с предприятиями", говорится в сообщении.

Концепцию будущего центра обсудили на прошедшем в Кемерове заседании межведомственной рабочей группы с участием заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрия Волкова, заместителя министра труда и социальной защиты РФ Елены Мухтияровой, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и других представителей федеральных министерств и ведомств. Планируется, что межрегиональный центр профподготовки для строителей будет включать "Северный" и "Южный" кампусы с центрами в Кемерове и Новокузнецке. В их состав войдут 9 образовательных учреждений - техникумы, университеты и колледжи.

"В Кузбассе впечатляющая инфраструктура, на базе региона совершенно точно можно развивать такой центр. Важно, что и у потенциальных заказчиков есть запрос на создание централизованной образовательной системы. Застройщики <...> [выражают] готовность вкладывать ресурсы в обучение кадров. Например, выплачивать стипендию студентам, чтобы в будущем заключить с ними контракт и отправить их на ту стройку, где они нужны", — отметил на заседании замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков.

Создание центра должно способствовать развитию строительной отрасли и помочь ускорить строительство важных социальных и инфраструктурных объектов. Только на Дальнем Востоке строительной отрасли требуется создать порядка 16 тыс. новых рабочих мест.

"Мы уже формируем группу студентов по целевому заказу строительных компаний. В перспективе трудоустройство и переобучение специалистов позволит нам реализовывать крупные инвестиционные проекты. Прежде всего, это развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, строительство Восточного полигона", - сказал глава Кузбасса Сергей Цивилев.