Единое законодательство по комплексной градостроительной политике создадут в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Парламент Кузбасса намерен сформировать региональный закон "О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве", чтобы создавать в области комфортную городскую среду по единым стандартам. Ряд положений, которые войдут в его, основу приняты на заседании регионального парламента в среду и наделяют власти крупных городов полномочиями по регулированию архитектурно-художественного оформления и внешнего облика объектов благоустройства, сообщил ТАСС председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров.

"Мы работаем над законом, который определит единые стандарты комплексной застройки жилых кварталов, заполнению оформлению вывесок, рекламы, озеленению территорий, созданию организованных парковок, в том числе подземных. Этот закон будет включать в себя все соответствующие положения, которые мы сейчас разрабатываем. Сегодня приняты два закона, которые устанавливают порядок определения границ земельных участков и наделяют муниципальные власти в Кемерове и Новокузнецке правом регулировать вопросы архитектурно-художественного оформления и внешнего облика элементов благоустройства. Это важно, ведь именно в этих городах будут проходить основные праздничные мероприятия к 300-летию Кузбасса", - сказал Петров, не уточнив конкретных сроков принятия закона.

Он также напомнил, что в текущем году парламентарии уже приняли региональный закон, устанавливающий штрафы за ненадлежащую уборку мусора или снега в территориях. Однако применение данных мер административного воздействия ограничивает то, что у объектов границы прилегающих территорий не определены, а значит их владельцев нельзя привлечь к ответственности за допущенные нарушения. Сегодня муниципалитеты имеют право определять границы прилегающих территорий на кадастровых картах, но для этого требуется привлекать кадастровых инженеров и это длительный и сложный процесс. Новый региональный закон, принятый в среду, позволяет временно устанавливать границы прилегающих территорий на расстоянии до 30 метров от границ зданий и сооружений.

Второй принятый региональный закон дает право муниципальным властям в Кемерове и Новокузнецке определять требования к внешнему облику ограждений строительных и ремонтных площадок, городских общественных туалетов, а также фасадов домов, административных и торговых зданий, информационных щитов, малых архитектурных форм.

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Годом ранее учеными были найдены документы, которые указывают на открытие первых месторождений угля на территории области в 1721 году. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Основные праздничные мероприятия в честь 300-летия Кузбасса пройдут 6 июля 2021 года. К этому времени в регионе проводятся масштабные работы по благоустройству, ремонту парков, дворов, дорог, строительству новых социальных объектов, сносятся заброшенные и недостроенные здания, незаконно установленные гаражи. Все это позволит создать в городах Кузбасса современную и комфортную городскую среду.