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В Красноярском крае пенсионерка угрожала взорвать здание отдела полиции

Женщину задержали, возбуждено уголовное дело
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 26 ноября. Полицейские в Красноярском крае задержали 64-летнюю женщину, угрожавшую взорвать здание полиции. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по региону.

"В Нижнеингашском районе Красноярского края сотрудниками полиции задержана местная жительница, подозреваемая в заведомо ложном сообщении о минировании. Накануне в дежурную часть ОМВД России по Нижнеингашскому району позвонила неизвестная и сообщила, что собирается с помощью запрещенных устройств уничтожить административное здание", - говорится в сообщении. Здание полиции обследовали, запрещенных предметов не нашли.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Женщине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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