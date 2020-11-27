Роспотребнадзор признал нецелесообразным переход на дистант вузов Алтайского края

Как сообщается на сайте АлтГУ, в адрес председателя Совета ректоров образовательных организаций высшего образования Алтайского края и Республики Алтай Андрея Маркова поступило письмо от руководства управления Роспотребнадзора по региону с ответом на запрос Совета ректоров о целесообразности перехода вузов на дистанционное обучение.

БАРНАУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю признало нецелесообразным переход вузов региона на дистанционное обучение - количество учащихся, у которых выявлен коронавирус, не растет. Соответствующее письмо управления опубликовано на сайте Алтайского Государственного технического университета (АлтГТУ) в пятницу, его подлинность ТАСС подтвердили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Считаем, что на данный момент переход на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий нецелесообразен", - сообщается в документе.

В письме отмечается, что тенденций к росту инфицированных в среде учащихся нет: на 25 ноября в крае был зарегистрирован 25 001 случай заболевания, показатель заболеваемости - 1 079,0 на 100 тыс. населения. С 1 сентября количество людей в возрасте 18-29 лет, у которых выявлен вирус - 6-7% от общего числа заболевших. Групповой заболеваемости в вузах нет, лишь единичные случаи. По данным пресс-службы АлтГУ, в вузе эпидобстановка стабильна, темпы роста выявленных случаев коронавируса у сотрудников и студентов не выше средних по региону. В вузе сразу переводят на дистанционный режим работы и учебы тех, кто контактировал инфицированными, значительная часть занятий там и так идет с использованием цифровых технологий в дистанционной форме.

Как отмечает пресс-служба АлтГТУ, в вузе с нового учебного года со студентами занимаются в обычном формате, но с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Лекции преимущественно идут в онлайн-режиме, лабораторные и практические занятия организованы в малых группах с соблюдением санитарных мер.

По последним данным оперштаба региона, на 26 ноября суточный прирост инфицированных составил 224 случая, общее число заболевших - 25 225 человек.